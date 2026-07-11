Пожар на НПЗ в Москве

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Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам создают для РФ все более серьезные проблемы с обеспечением горючим и логистикой.

Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России, руководитель программы по изучению России в Институте национальных стратегических исследований Аркадий Мильман в проекте «Студия Запад» на Эспрессо.

По словам эксперта, российские власти уже не могут скрывать последствия украинских атак, поскольку дефицит горючего и логистические трудности ощущаются не только в отдаленных регионах, но и в крупнейших городах страны.

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«Во-первых, атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России это очень серьезная проблема для всей России и лично для Путина. Вот это нужно однозначно понимать и признавать. И это Путин сам признает. Потому что Путин всегда отмахивается, он говорит, что все хорошо, и что российская армия продвигается в Украине, и вот скоро будет большая победа. А тут ему пришлось признать, что существует подлинная проблема, которая связана с логистикой и отсутствием бензина в России. Причем проблема дошла не просто до каких-то провинциальных городов России — проблема в Москве и в Петербурге. И то, что в Москве это проблема — это личная проблема и для Путина тоже», — сказал Мильман.

Отдельно он обратил внимание на удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который назвал одним из самых болезненных для российской нефтяной отрасли.

«Второй момент — ущерб, нанесенный Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Он самый большой в России, его мощности, кажется, вдвое или даже в больше раз больше, чем у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вблизи Москвы. Он, кажется, самый большой. Это самый серьезный вред, нанесенный России. В последние недели состоялось, возможно, самое главное в этом году — стратегическая инициатива сейчас в руках Украины. И в России это ощущают, и Путин это ощущает. То, что там пропаганда говорит о том, что у них все хорошо — это не соответствует действительности. Они понимают, что у них серьезная проблема, и они ничего с этим поделать не могут», — отметил эксперт.

По мнению Мильмана, Украина должна и дальше продолжать атаки по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

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«Я очень надеюсь, что Украина будет продолжать подобные военные операции, и фактически все НПЗ России будут под ударом украинских беспилотников. Это создаст очень серьезный кризис», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что украинские удары по энергетической инфраструктуре РФ превратили войну для россиян в реальный топливный кризис.

Мы ранее информировали, что россияне все чаще экономят даже на еде из-за продолжения войны.

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