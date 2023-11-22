ВСУ создали серьезную угрозу для врага в одном из направлений: военный рассказал детали

Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. В частности, бои продолжаются в районе Роботиного.

Об этом рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

Защитник говорит, что для российских оккупантов Таврическое направление очень болезненное.

"Бои продолжаются в районе Роботиного. Там есть серьезная угроза для врага в сторону Энергодара и Роботиного То есть, в сторону Роботиного оккупанты могут потерять узловую станцию, а в сторону Энергодара — электростанцию. Если эти направления будут прорваны, тогда ВСУ удастся раздвинуть фланги". Несмотря на все, наступательные действия наших войск не остановлены", — отметил Тимочко.

Одна из фаз контрнаступления ВСУ

По его словам, события на левобережье Херсона являются одной из фаз контрнаступления ВСУ.

"Таврическое направление — это выход в сторону Крыма. Продвижение наших войск позволит в будущем взять под полный огневой контроль Крымский мост. Если будет обрушен Крымский мост, то будет обрушена логистика врага. С учетом того, что российские корабли неуверенно чувствуют себя в Черном море, может возникнуть угроза блокады самого Крыма. И эта ситуация заставит оккупантов отступать", — добавил Тимочко.

Напомним, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Силы обороны также продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 48 боевых столкновений.

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