"ВСУ создали уникальный прецедент": эксперт об ударах по военным объектам россиян

Вооруженные силы Украины вошли на тот уровень, когда можно уверенно сказать, что был нанесен масштабный удар по военно-промышленным возможностям врага.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он заявил, что украинские военные провели действительно блестящую атаку, поразив многие цели на территории врага.

"Здесь привлекает внимание то, что это, во-первых, были использованы все-таки те же ATACMS на оперативно-тактическую глубину, потому что обычно почему эти ракеты называют ракетами большой дальности, но это ракеты малой дальности. Тем не менее, как-то так вот интересно получилось, что для этих ракет нашлись цели не только на поле боя, но в глубине территории Российской Федерации. артиллерийских боеприпасов — это во-первых", — сказал Киричевский.

Эксперт отметил, что удар 14 декабря создал уникальный прецедент, когда можно наносить удары не по авиации, чтобы ограничить ее использование, а непосредственно по топливной инфраструктуре.

"Во-вторых, то, что был повторно нанесен удар, например, в районе аэродрома Энгельс по нефтебазе "Кристалл" и по нефтеперерабатывающему заводу, ну вот свидетельствует о том, что россияне, возможно, не отказались от плана нанести массированный удар стратегической авиацией по нашей территории. Вот такой факт успешного удара создает определенный такой интересный прецедент, то есть когда можно быть не напрямую. по аэродромной инфраструктуре, а по, скажем так, инфраструктуре топливного обеспечения. Потому что окей, если самолеты цели, укрытие цели, но нет, что свалить в топливные баки этих самолетов, то смысл использования этих самолетов исчезает. вот факты удара по разным объектам химической промышленности, которые производят, в частности, корпуса под беспилотники", — отметил военный эксперт.

Кроме того, Киричевски заявил, что такими ударами важно ограничить производство электроники, а не только надеяться на западные санкции.

"Кроме того, еще был, по некоторым данным, поражен завод российской электроники "Кремной Эл". И там еще надо обратить особое внимание. Почему-то у нас СМИ пишут только о том, что на российских ракетах стоит западная электроника, но не пишут о том, что на российских ракетах стоит и российская электроника. и, скажем так, бить по внутреннему производству россиян и по химической промышленности, и по электронной промышленности. очень огромный. Здесь хорошо, что мы наконец-то вышли на тот уровень, когда вот можно говорить, что, действительно, было нанесено масштабное. удара по военно-промышленным способностям врага", — добавил Иван Киричевский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генштабе рассказали, на какое расстояние были нанесены удары вглубь России этой ночью.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снизили количество дроновых атак по Украине.

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