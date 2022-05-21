ВСУ создали возле Белогоровки "музей" поражения оккупантов из груды сожженной их техники

Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где скрывалось две сотни человек, трое погибли.

Россияне беспощадно бьют по городу из тяжелой артиллерии, ежедневно уничтожая по полсотни домов, но взять город им помешали Вооруженные силы, которые 9 раз подряд уничтожили переправу через реку Северский Донец, говорится в ТСН.

На горизонте развевается Лисичанский нефтеперерабатывающий, до сих пор тлеющий после попадания вражеской артиллерии. Поле у него насквозь прошито воронками от снарядов. Мимо пролегает дорога на Белогоровку, где недавно украинские войска уничтожили переправу россиян и накрошили десятки их техники.

Действительно опасна не только съемка в селе Белогоровка, но и дорога к ней. Поскольку она пролегает вдоль Лисичанска и это зона поражения русской артиллерии. Здесь нужно ехать на максимальной скорости.

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Именно здесь, под Белогоровкой, русские войска пытались форсировать реку Северский Донец и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут, которую называют дорогой жизни. Вдоль дороги изуродованы вражеским огнем авто, и выжженные дома – все, что осталось от живописного села.

Рядом за лесополосой Северский Донец, который пытались форсировать россияне, бесполезно. Украинские войска их «нахлопахи» словно мух. Сожжены танки и бронемашина пехоты, единственные, которым удалось преодолеть реку. "В первый день они прорвались и здесь мы их уничтожили", — говорят бойцы.

Свою переправу впервые россияне начали строить в ночь на 8 мая. Прикрывались плотным огнем из артиллерии на вертолете, вспоминает боец на псевдо «Феникс». С экипажами этих бронемашин вооруженным силам пришлось идти чуть ли не в рукопашную. «На самом деле они нас недооценили, мы гораздо сильнее их», – убеждает боец.

Пока вражеская техника пылала, оккупанты бросились наутек. Пытались вытащить свои танки и бронемашины из воды, однако те уверенно шли ко дну, а за собой тащили и вражеских солдат. «Те, что не утонули, сгорели. Те, кто пытался отойти, переплывали в ручную реку Северский Донец, но вода была холодная и они тонули», – рассказывает военный ВСУ.

Российским генералам первых потерь в этом бою оказалось мало, они продолжали бросать силы, чтобы те снова и снова форсировали Северский Донец. А их продолжала уничтожать наша артиллерия.

Вооруженные силы насчитали 9 таких попыток и все неудачные. Здесь наши армейцы сожгли почти сотню вражеских бронемашин и тысячу солдат. «Мотострелковая бригада перестала существовать. Техника сожжена, а без техники это просто группа испуганных, намоченных людей», — добавляют бойцы.

Почему так русские не жалеют своих солдат, армейцы не понимают до сих пор. Разгром решительской армии под Белогоровкой стал одной из величайших побед украинской армии в войне. Ведь самое главное, заставили врага не только оставить попытки свести переправу, но и остановить любые планы на прорыв. «Позволило не сделать кольцо вокруг Лисичанска и Северодонецка», – объясняют военные.

И открыть дорогу на Бахмут. Все, что осталось врагу, обстреливать его издалека. Коварно бросая ракеты по жилым кварталам.

На дороге к реке Северский Донец еще опасно, говорят в военные. Потому что она простреливается, но самое главное, что поселок Белогоровка под контролем украинской армии. Но вражеская артиллерия пока еще получает жилые кварталы Северодонецка и Лисичанска. Эта война давно переросла именно в артиллерийские дуэли. И хотя кремлевские оккупанты наши вооруженные силы пытаются пугать количеством своего оружия на той стороне Северского Донца, им нечего противопоставить точности выстрелов наших бойцов из новейшего оружия, которого все больше на линии фронта. «Это очень шикарное оружие, которое помогает нам жечь вражескую технику и если будет еще больше оружия, то еще больше техники будет сожжено», – констатируют военные.

И так будет, говорят наши бойцы, потому что вооруженные силы не только хорошо вооружены, но максимально мотивированы. И вот такие успешные операции по уничтожению россиян, как на Северском Донце, беспрекословно доказывают, дальше еще больше победных боев.

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