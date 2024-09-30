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ВСУ сожгли позицию врага на Курском направлении и продвигаются дальше (видео)

ВСУ сожгли позицию врага на Курском направлении и продвигаются дальше (видео)

ВСУ сожгли позицию врага на Курском направлении и продвигаются дальше (видео)

Подразделение "Черный лебедь" сжег позицию врага на Курском направлении/Скриншот с видео

Бойцы подразделения "Чорний Лебідь" продвигаются на Курщине.

Украинские бойцы из подразделения "Чорний Лебідь" 225-го отдельного штурмового батальона показали видео, как сожгли позицию российских войск на Курском направлении.

Об этом сообщили в телеграм-канале подразделения.

Бойцы подразделения "Чорний Лебідь" отметили, что продвигаются дальше на Курщине.

"Во-первых, это красиво выглядит; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное – мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше. Гори, гори ясно!" – говорится в заявлении украинских защитников.

Подразделение "Черный Лебедь" сожгло позицию россиян на Курском направлении

Подразделение "Черный Лебедь" сожгло позицию россиян на Курском направлении

Напомним, по данным Института изучения войны, недавно украинские войска продвинулись к западу и северо-западу от Веселого в Курской области и, вероятно, захватили северо-западную часть.

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