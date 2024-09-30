ВСУ сожгли позицию врага на Курском направлении и продвигаются дальше (видео)

Украинские бойцы из подразделения "Чорний Лебідь" 225-го отдельного штурмового батальона показали видео, как сожгли позицию российских войск на Курском направлении.

Об этом сообщили в телеграм-канале подразделения.

Бойцы подразделения "Чорний Лебідь" отметили, что продвигаются дальше на Курщине.

"Во-первых, это красиво выглядит; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное – мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше. Гори, гори ясно!" – говорится в заявлении украинских защитников.

Подразделение "Черный Лебедь" сожгло позицию россиян на Курском направлении

Напомним, по данным Института изучения войны, недавно украинские войска продвинулись к западу и северо-западу от Веселого в Курской области и, вероятно, захватили северо-западную часть.

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