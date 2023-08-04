"ВСУ срывают планы оккупантов": Сырский рассказал о ситуации на фронте

Украинские военные уничтожают противника на одном из направлений.

На Горловском направлении характерный рельеф и контроль над господствующими высотами оказывают значительное влияние на ситуацию на поле боя.

Об этом рассказал Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Сети.

"Не дать врагу получить преимущество на этом участке — задача воинов Королевской бригады, уверенно ее выполняющих. Пилоты стрелкового батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила с помощью ударных FPV-дронов находят противника, где бы он ни пытался скрыться", — рассказал Сырский. .

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Он опубликовал кадры работы стрелкового батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Отметим, что для российских оккупационных войск эпицентром боевых действий остается восточный фронт. На этом участке фронта армия РФ пытается остановить наступление Вооруженных сил Украины и вернуть утраченные позиции.

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