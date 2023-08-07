"ВСУ срывают планы захватчиков": Череватый о ситуации на Купянском направлении

Оккупационные войска уже несколько недель подряд пытаются наступать и ищут слабые места в обороне ВСУ

Ситуация на Купянском направлении остается сложной, но контролируемой. Украинские военные продолжают срывать планы захватчиков.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Радио Свобода.

По его словам, оккупационные войска уже несколько недель пытаются наступать и ищут слабые места в обороне ВСУ.

"Это они так надеются, они живут реваншем. И это уже не один месяц. Сначала было взято Донецкую и Луганскую область как промежуточный этап. Здесь, учитывая, что наши враги привязаны к датам, символам — они бы до начала сверхуспешной Харьковской операции, где их просто унизили, в считанные дни выбросили с огромной территории. Оставить технику и снаряды", — сказал Череватый.

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Он добавляет, что Купянское направление для россиян очень важно.

"Однако мы знаем все их намерения, знаем все сосредоточенные подразделения, всех командиров. Все планы. И поэтому уже много недель подряд срываем эти их намерения. И, несмотря на определенную эскалацию, сейчас ситуация, если характеризовать по-военному, очень сложная, но абсолютно контролируемая", — рассказал спикер

Тем временем в Бахмуте Донецкой области ударные дроны 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают разведывательные станции противника.

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