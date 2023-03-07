ВСУ стабилизировали северную линию обороны Бахмута: что происходит в самой горячей точке фронта

Преуспеть во взятии Бахмута российским силам также мешает конфликт между Минобороны РФ и Пригожиным.

Активные боевые действия в Бахмуте продолжают истощать силы как украинской, так и российской армий. Но несмотря на это, украинским защитникам удалось стабилизировать северную линию обороны Бахмута.

Об этом говорится в новом своде разведки Британии.

Как отмечается, на выходных украинские силы "стабилизировали свой периметр обороны после предварительного продвижения России севернее города", несмотря на разрушение путей подвоза боеприпасов.

"Около 2 марта российский удар разрушил мост из-за единственной асфальтированной дороги в Бахмут, которая все еще находилась под контролем Украины. Багнюка, вероятно, мешает украинским усилиям пополнять запасы, поскольку они все чаще прибегают к грунтовым дорожкам", — сказано в сообщении.

Достичь успеха о взятии Бахмута российским силам также мешает конфликт между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнера".

"Публичные разногласия между Группой Вагнера и Министерством обороны России по распределению боеприпасов подчеркивают трудности в поддержке высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимые для продвижения с их текущей тактикой", — добавили в западной разведке.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 7 March 2023



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Битва за Бахмут: последние новости

Бахмут является самой горячей точкой фронта, за город идет ожесточенная борьба. В ВСУ рассказали, что, держа оборону города, украинские военные выполняют две главные задачи. Одна из них — не дать оккупантам системно прорвать украинскую оборону, добиться стратегического успеха, чтобы зайти в тыл Сил обороны, окружить войска, стремительно прорваться с целью оккупации всей Донецкой области.

В ISW считают, что Россия может потерять значительную часть элитных подразделений ПВК "Вагнер" в битве за Бахмут . Вместе с тем, пока врагу не удастся окружить город без значительных потерь со своей стороны. Аналитики объясняют, что этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов.

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