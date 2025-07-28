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ВСУ стабилизируют ситуацию после освобождения Кондратовки в Сумской области — Чепурной
По состоянию на 27 июля украинские военные освободили пограничное село Кондратовка Сумской области.
Военные сил обороны Украины освободили село Кондратовка, расположенное вблизи границы с Россией в Сумской области.
Об этом сообщил спикер группировки войск «Курск» подполковник Ярослав Чепурный, передает РБК-Украина.
«Военными частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск „Курск“, а также силами и средствами старшего начальника (главнокомандующего), был уволен населенный пункт Кондратовка Сумской области», — заявил Чепурный.
Он также подтвердил информацию, которая уже несколько дней распространялась в соцсетях, и добавил, что в настоящее время в селе проводятся стабилизационные действия.
Ранее сообщалось, что после длительных боев ВСУ уволили Кондратовку — российская пехота сбежала или была уничтожена.
Мы ранее информировали, что украинские защитники добились значительного успеха на Запорожском направлении.