Война в Украине / © Associated Press

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Военные сил обороны Украины освободили село Кондратовка, расположенное вблизи границы с Россией в Сумской области.

Об этом сообщил спикер группировки войск «Курск» подполковник Ярослав Чепурный, передает РБК-Украина.

«Военными частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск „Курск“, а также силами и средствами старшего начальника (главнокомандующего), был уволен населенный пункт Кондратовка Сумской области», — заявил Чепурный.

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Он также подтвердил информацию, которая уже несколько дней распространялась в соцсетях, и добавил, что в настоящее время в селе проводятся стабилизационные действия.

Ранее сообщалось, что после длительных боев ВСУ уволили Кондратовку — российская пехота сбежала или была уничтожена.

Мы ранее информировали, что украинские защитники добились значительного успеха на Запорожском направлении.