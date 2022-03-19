ВСУ "Стингером" сбили вражескую ракету "Точка-У" вблизи Попасной

Защитники Украины сбили мощную вражескую ракету ПЗРК.

В Луганской области Вооруженные Силы Украины ликвидировали вражескую ракету.

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Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

"Наши воины возле Попасной сбили с ПЗРК "ТОЧКУ-У". Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер". Наши воины не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе", — говорится в сообщении.

Напомним, что Словакия передаст Украине систему противовоздушной обороны С-300. Все потому, что по просьбе НАТО Нидерланды и Германия поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

Украинские военные сбили около 100 вражеских самолетов с начала войны. В результате этого Россия вынуждена изменить тактику из-за колоссальных потерь.