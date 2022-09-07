ВСУ стремятся вернуть Херсон и большую часть области до конца 2022 года – CNN

Официальные лица США признают, что украинская цель отбить Херсон до конца 2022 года является амбициозной, но остается возможной.

Через неделю после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, преследуя амбициозную цель — вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года.

Об этом рассказали чиновники США и украинские чиновники изданию CNN.

По словам высокопоставленного американского чиновника, США наблюдали, как украинские силы добились определенного успеха в атаке на российские линии поставки с намерением отрезать и изолировать российские войска, которые сейчас дислоцируются к западу от реки Днепр.

"То, что мы увидели в Херсонской области — это продолжение наступательных операций украинцев. Они продолжают определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села", — сказал пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

Также он добавил, что США видели "некоторую наступательную активность России" вблизи Бахмута Донецкой области.

По словам украинских чиновников, цель состоит в том, чтобы захватить по крайней мере всю территорию северо-западнее Днепра, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку — место расположения важной гидроэлектростанции, а также начала Северокрымского канала, который с приходом оккупантов снова снабжает воду до полуострова.

В то же время украинские войска усилили атаки на востоке Украины, чтобы помешать России перебросить силы на юг и отразить там украинское контрнаступление, заявили официальные лица США. В последние дни украинские силы продвинулись к российским линиям поставок к югу от Харькова, захватив при этом несколько сел и городов.

Официальные лица США признают, что украинская цель отбить Херсон до конца 2022 года амбициозна, но остается возможной, если Украина продолжит прогресс в своих текущих операциях.

В США прогнозируют, что нынешний украинский рывок будет продолжаться до весны, а некоторые атаки теперь преследуют цель подготовить поле боя к запланированному наступлению в течение следующих нескольких месяцев.

Во время подготовки украинского контрнаступления США призвали Киев ограничить операцию как по ее целям, так и по ее географии во избежание чрезмерного растяжения и застревания на нескольких фронтах, сообщили CNN несколько американских и западных официальных источников.

"Военные игры" с Киевом — аналитические учения должны помочь украинским силам понять, какие силы им нужно будет собрать, чтобы добиться успеха в разных сценариях.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война не закончится в 2022 году.

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