ВСУ существенно потеснили врага на Кинбурнской косе — Гуменюк

Пока стойкого присутствия врага на этом направлении нет.

Российские агрессоры раз в два дня решаются намекнуть на свое присутствие, проводя обстрелы Днепровско-Бугского лимана.

Об этом в эфире Эспрессо заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она заявила, что украинские силы обороны работают достаточно успешно, о чем уже есть информация.

"Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немного позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Хотя раз в два дня противник решается вытащить артиллерийскую установку, чтобы обозначить свое присутствие на западной". части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, намекая на контроль за морскими транспортными путями", — сказала Гуменюк.

Вместе с тем, по ее словам, устойчивого присутствия врага на этом направлении нет.

Кроме того, Гуменюк добавила, что сейчас российские захватчики пытаются скапливаться ближе к материковой части оккупированных территорий, чтобы. Спрятаться среди мирного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что работа украинских защитников по Кинбурнской косе на юге продуктивна, в частности, враг уже испытывает там "снарядный голод" и уменьшает количество обстрелов по этому направлению.

Кроме того, ранее информировали, что украинские защитники уничтожили реактивную систему залпового огня, артиллерийскую пушку и состав боеприпасов российских оккупантов на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Читайте также: