ВСУ существенно проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал потери

Потери врага за сутки резко возросли.
ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 16 ноября еще 1140 российских военных, а также нанесли потери в вооружении и военной технике.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 17 ноября.
Общие боевые потери российских оккупантов в живой силе с 22 февраля 2022 года по 17 ноября 2023 года составляют около 316 760 бойцов убитыми и ранеными.
Потери РФ на 17 ноября
- личный состав – около 316 760 (+1140),
- танки ‒ 5415 (+27),
- боевые бронированные машины ‒ 10132 (+11),
- артиллерийские системы – 7712 (+29),
- РСЗО – 895 (+3),
- средства ПВО – 585 (+0),
- самолеты – 323 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5709 (+20),
- крылатые ракеты ‒ 1563 (+0),
- корабли/катера ‒ 22 (+0),
- подлодки ‒ 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 10077 (+17),
- специальная техника – 1086 (+2).
К слову, по оценкам западных партнеров Украины, общие потери России на фронте в живой силе составляют 300-400 тыс. убитыми и ранеными.
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