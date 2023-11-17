Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ существенно проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
784
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ существенно проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал потери

Оставленная позиция российских войск / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Потери врага за сутки резко возросли.

ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 16 ноября еще 1140 российских военных, а также нанесли потери в вооружении и военной технике.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 17 ноября.

Общие боевые потери российских оккупантов в живой силе с 22 февраля 2022 года по 17 ноября 2023 года составляют около 316 760 бойцов убитыми и ранеными.

Потери РФ на 17 ноября

  • личный состав – около 316 760 (+1140),
  • танки ‒ 5415 (+27),
  • боевые бронированные машины ‒ 10132 (+11),
  • артиллерийские системы – 7712 (+29),
  • РСЗО – 895 (+3),
  • средства ПВО – 585 (+0),
  • самолеты – 323 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5709 (+20),
  • крылатые ракеты ‒ 1563 (+0),
  • корабли/катера ‒ 22 (+0),
  • подлодки ‒ 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 10077 (+17),
  • специальная техника – 1086 (+2).
Потери российской армии на 17 ноября 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери российской армии на 17 ноября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, по оценкам западных партнеров Украины, общие потери России на фронте в живой силе составляют 300-400 тыс. убитыми и ранеными.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
784
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация