ВСУ существенно проредили ряды оккупантов: Генштаб назвал потери

ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 16 ноября еще 1140 российских военных, а также нанесли потери в вооружении и военной технике.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 17 ноября.

Общие боевые потери российских оккупантов в живой силе с 22 февраля 2022 года по 17 ноября 2023 года составляют около 316 760 бойцов убитыми и ранеными.

Потери РФ на 17 ноября

личный состав – около 316 760 (+1140),

танки ‒ 5415 (+27),

боевые бронированные машины ‒ 10132 (+11),

артиллерийские системы – 7712 (+29),

РСЗО – 895 (+3),

средства ПВО – 585 (+0),

самолеты – 323 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5709 (+20),

крылатые ракеты ‒ 1563 (+0),

корабли/катера ‒ 22 (+0),

подлодки ‒ 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 10077 (+17),

специальная техника – 1086 (+2).

Потери российской армии на 17 ноября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, по оценкам западных партнеров Украины, общие потери России на фронте в живой силе составляют 300-400 тыс. убитыми и ранеными.

Читайте также: