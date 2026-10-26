ВСУ тактически продвигаются на одном из участков фронта: ISW рассказал, чем это чревато для России (карта)

Военнослужащий ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на Александровском направлении. По данным военного обозревателя Константина Машовца, Силы обороны уволили три населенных пункта и продвинулись вблизи еще двух.

Об этом говорится в оценке Института изучения войны (ISW) за 25 октября 2026 года.

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Какие населенные пункты уволили ВСУ на Александровском направлении

По информации украинского военного обозревателя Константина Машовца, на которую ссылается ISW, Силы обороны уволили три населенных пункта в Донецкой области:

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Перестройка — восточнее Александровки;

Комар — к югу от Перестройки, на противоположном берегу реки Мокрыялы;

Федоровку — к югу от Комара.

Кроме того, украинские подразделения продвинулись к юго-западу от Веселого в направлении Скудного, расположенного к юго-востоку от Федоровки.

«Украинские силы, вероятно, выбили российские войска из выступления северо-западнее линии Федоровка — Бурлацкое», — говорится в оценке ISW.

Несмотря на это, бои на этом участке продолжаются. По данным Машовца, российские войска по-прежнему удерживают позиции на северо-восточной окраине Перестройки.

«Русские войска провели ограниченные наступательные действия на Александровском направлении 24-25 октября, но не достигли подтвержденного продвижения», — отмечает Институт изучения войны.

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Россия опрокидывает морскую пехоту и танковые подразделения на Александровское направление

Украинские контратаки вынуждают российское командование изменять распределение сил между участками фронта. По оценке ISW на Александровское направление перебросили подразделения 120-й дивизии морской пехоты Балтийского флота и 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

«Упорные украинские контратаки заставили российское командование передислоцировать подразделения 120-й дивизии морской пехоты и 40-й отдельной бригады морской пехоты для обороны на Александровском направлении вместо поддержки наступательных операций на Гуляйпольском направлении», — говорится в отчете ISW.

Ранее эти силы действовали на Добропольском направлении, а в марте 2026 их передислоцировали на Александровский. По оценке ISW теперь они вынуждены сосредотачиваться на обороне этого участка.

По информации Машовца, которую приводит ISW, сюда также опрокинули части 90-й танковой дивизии 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ. Сначала эти подразделения должны поддерживать наступление в направлении Дружковки, однако с марта 2026 их силы распределяют между несколькими участками фронта, в частности на севере Украины и в Донецкой области.

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«Подразделения и соединения российской морской пехоты относительно элитные и более боеспособные по сравнению с другими частями российской армии, и российское командование обычно перебрасывает морскую пехоту на приоритетные участки», — отмечают аналитики ISW.

Как сообщает ISW, украинские контратаки вынуждают российское командование перераспределять резервы. Переброска морской пехоты и танковых подразделений на Александровское направление может ограничивать возможности РФ поддерживать наступательные операции на других участках фронта.

Почему контратаки ВСУ на Александровском направлении важны

В Институте изучения войны (ISW) отмечается, что украинские силы проводят контратаки на Александровском направлении с начала февраля 2026 года. Вместе с другими тактическими действиями ВСУ они подвергли сомнению способность России сохранять инициативу во всех направлениях фронта.

В ISW отмечают стратегическое значение Великой Новоселки — важного дорожного узла, который обеспечивает российские наступательные действия к западу от Гуляйполя и попытки охватить Орехов по двум направлениям.

«Большая Новоселка расположена на критически важном дорожном узле, который обеспечивает российские наступательные усилия по продвижению западнее Гуляйполя для двойного охвата Орехова», — говорится в анализе Института изучения войны.

В ISW также отмечают, что украинские контратаки в Александровском направлении влияют на распределение российских сил. Дальнейшее продвижение ВСУ потенциально может создать угрозу логистическим маршрутам РФ и усложнить обеспечение подразделений, действующих на юге.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин рассказал, как во время операции «Вивальди» украинские военные сорвали планы россиян по охвату Славянска и Краматорска с флангов и отвергли вражеские силы.

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