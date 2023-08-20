ВСУ точно "наказали" российскую БМП, которая "нарушила ПДД" (видео)

Получилось метко и громко.
Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российскую боевую машину пехоты (БМП), которая "нарушила правила дорожного движения" на фронте.
Видео опубликовали на странице бригады в Facebook. Получилось точно и громко, отметили защитники.
"Пожизненное лишение права управления ТС. Наши "патрульные" аэроразведчики из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили нарушителя, семь раз грубо нарушившего ПДД. За что немедленно и был наказан", – говорится под видео.
Напомним, Вооруженные силы Украины по состоянию на 20 августа 2023 уничтожили ориентировочно 257 470 военных российской армии. За минувшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов.
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