ВСУ точно "наказали" российскую БМП, которая "нарушила ПДД" (видео)

Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российскую боевую машину пехоты (БМП), которая "нарушила правила дорожного движения" на фронте.

Видео опубликовали на странице бригады в Facebook. Получилось точно и громко, отметили защитники.

"Пожизненное лишение права управления ТС. Наши "патрульные" аэроразведчики из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили нарушителя, семь раз грубо нарушившего ПДД. За что немедленно и был наказан", – говорится под видео.

Напомним, Вооруженные силы Украины по состоянию на 20 августа 2023 уничтожили ориентировочно 257 470 военных российской армии. За минувшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов.

ВСУ "наказали" российскую БМП, которая "нарушила ПДД"

Читайте также: