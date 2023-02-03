ВСУ точно освободят Кременную и Сватово: эксперт описал сценарий

Украинским войскам осталось пройти еще несколько километров до того, как оккупанты решат покинуть Кременную.

Военный эксперт Роман Свитан уверен, что ВСУ в Луганской области осталось продвинуться несколько километров, и тогда российские войска вынуждены будут отступать из Кременной в направлении Рубежного.

Такое мнение Свитан высказал в интервью Дмитрию Гордону.

Военный эксперт прокомментировал, почему украинским войскам не удалось освободить Кременную в начале января.

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"Кременную мы могли взять и раньше, к Новому году. Там был момент, связанный с нашими определенными действиями... Только мы не саму Кременную должны были взять — мы должны были перерезать нити поставки, то есть взять практически в полное окружение саму Кременную. Но зайти с юга. Не с севера, как мы сейчас перерезаем и выходим к Червонопопивке, а зайти с юга. Да, где-то на 5-е число (января – ред.). Но не сложилось", – рассказал Свитан.

Он отметил, что российские захватчики заминировали все "вдоль и поперек" в этом районе.

В то же время эксперт убежден, что ВСУ таки освободят от врага и Кременную, и Сватово. Он также описал сценарий, по которому это может произойти.

"Мы однозначно возьмем не только Кременную и Сватово. Со Сватово – здесь проще. Сейчас идем через Куземовку: немного южнее, – севернее Сватово, перерезаем дорогу основную из Валуйков. После того, как ее перережем, останется только одна дорога: на Старобельск. И к ней тоже подойдем. То есть мы сватовский гарнизон просто выдавим — и они уйдут из Сватово", — заявил эксперт.

Что касается Кременной, то, по мнению Свитана, оккупантам оттуда придется уйти в соответствии с правилами войны.

По мнению эксперта, ВСУ возьмут Кременную в тиски с юга и севера. К тому же из Червонопоповки, что на севере, защитники могут отправиться сразу на Рубежное.

"Это самый оптимальный вариант. Пересекаем ту же дорогу туда и обратно. И на Кременную, и с Кременной на Рубежное. И с юга поддавим. То есть по Кременной вопрос, можно сказать, решен", — сказал Свитан.

Он добавил, что Кременная расположена "в самом неудобном положении" в агломерации из Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Так что врагу будет сложно защищать город, если к нему подойдут ВСУ.

"И они будут идти. То есть там еще осталось, возможно, несколько километров до того, когда гарнизон Кременной примет решение идти на Рубежное", – оценил эксперт.

Напомним, в начале декабря 2022 года глава Луганской ОВА Сергей Гайдай выражал ожидания об освободлении Кременной до нового года. Он также прогнозировал, что в конце зимы ВСУ смогут выйти в Луганскуй области на линию разграничения 2014 года, а в течение 2023 года – освободить всю область.

По состоянию на 31 января самой сложной в Луганской области была ситуация возле Кременной. Об этом информировал глава Северодонецкой раадминистрации Роман Власенко. По его словам, линия фронта была практически без изменений, однако у ВСУ было определенное продвижение в направлении Сватового.

Отметим, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж назвал особо тяжелыми направлениями на фронте Краматорск, Авдеевку, Бахмут, Новопавловку, Соледар и Кременную. По его словам, эти направления будут определяющими для обороны Донбасса.

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