ВСУ точно ударили по местам группировки оккупантов и их техники: детали

За сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям вражеских ЗРК.

В Херсонской области, в районе Васильевки, подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 декабря.

В результате украинскими воинами было уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.

Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

В то же время, по данным Генштаба, с 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной "эвакуации" граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области.

Ранее сообщалось, подразделения сил обороны Украины поразили районы сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в районах населённых пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.

Напомним, с 24 февраля по 20 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили уже 99 230 оккупантов армии РФ.

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