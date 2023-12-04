ВСУ точным ударом подожгли нефтяно-смазочные склады во временно оккупированном Луганске (видео)

ВСУ ударили по нефтяно-смазочным складам во временно оккупированном Луганске.

Видео пожара обнародовал Стратком ВСУ.

"Силы обороны 3 ноября нанесли сокрушительный огневой удар по нефтяно-смазочным складам, расположенным в пределах временно оккупированного Луганска", – говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Накануне стало известно, что во временно захваченном Луганске оккупанты потеряли крупную нефтебазу из-за атаки неизвестного БПЛА. А глава Луганской ОВА Артем Лысогор подтвердил удар "в нефтяное сердце так называемой "лнр".

"Захватчики все чаще понимают, что сейчас им опасно находиться или что-то хранить даже в глубоком тылу, потому что есть ВСУ", – отметил он накануне обнародования видео.

Тем временем под Авдеевкой ВСУ с помощью боевой машины пехоты M2A2 Bradley нанесли удар по оккупационной армии РФ. В результате уничтожили русскую пехоту.

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