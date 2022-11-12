ВСУ точным ударом уничтожили более сотни оккупантов в Запорожской области — Генштаб

В настоящее время точная информация о погибших уточняется.

На днях украинские военнослужащие мощным ударом уничтожили более сотни захватчиков армии России. Подразделениям Сил обороны удалось нанести точные удары по оккупантам в Запорожской области.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ утром 12 ноября.

ВСУ поразили район сосредоточения россиян 10 ноября.

"В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется", — подчеркивают в своде.

Кроме того, за прошедшие сутки, 11 ноября, украинская авиация нанесла по врагу 16 ударов. В частности, поражены 13 районов сосредоточения личного состава. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Напомним, на 11 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 79 400 человек. За сутки ликвидировано еще 710 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

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