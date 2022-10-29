ВСУ точным ударом уничтожили сотни оккупантов, которые готовились наступать на Донбассе — Генштаб

За прошедшие сутки украинские военнослужащие мощным ударом уничтожили сотни захватчиков армии России, которые готовились к наступлению на востоке Украины. Подразделениям Сил обороны удалось нанести точные удары по оккупантам в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ утром 29 октября.

В районе населенного пункта Майорск Донецкой области накануне удалось уничтожить около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению. Кроме того, около 60 легкораненых россиян были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка.

В населенном пункте Краснопоповка Луганской области ВСУ ликвидировали до 20 военнослужащих армии Российской Федерации. Также около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, по состоянию на 28 октября Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 69,7 тыс. оккупантов армии РФ. В сутки ликвидировано еще 480 российских военных. Данные уточняются.

Тем временем командование армии страны-агрессорки Российской Федерации всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих. Оккупанты делают это во избежание панических настроений среди личного состава.

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