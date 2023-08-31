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ВСУ точным выстрелом филигранно уничтожили роту российских окупантов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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ВСУ точным выстрелом филигранно уничтожили роту российских окупантов (видео)

ВСУ филигранно уничтожили роту российских окупантов / Фото: Associated Press

Оккупанты перемещались лесной полосой и попали в поле зрения украинских военных.

Украинские военные филигранно уничтожили роту российских оккупантов. Случилось это еще в ноябре 2022 года.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "СтратКом".

Аэроразведка батальона К-2 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы опубликовала кадры боя в ноябре 2022 года, где обнаружила и уничтожила роту живой силы противника.

На кадрах видно, как украинских дрон "следит" за перемещением живой силы оккупантов, следовавших по лесополосе. В какой-то момент военные РФ пропали из виду – вероятно, спрятались в блиндаже. В этот момент к ним прилетел снаряд.

ВСУ филигранно уничтожили роту российских оккупантов

ВСУ филигранно уничтожили роту российских оккупантов

Напомним, что ВСУ намекнули россиянам на уничтожение всего Черноморского флота у Керченского моста.

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Дата публикации
Просмотры
4111
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