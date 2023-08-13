ВСУ точными ударами уничтожили вражеские танки Т-80 и поразили Т-72 и Т-90 - увлекательное видео

Украинские военные на одном из направлений точным ударом уничтожили два российских танка Т-80, а также поразили Т-72 и Т-90.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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По его словам, работает группа "Асгард" подразделения "Очи" во взаимодействии с 3-й ОШБр, а также 28 ОМБр и группой "слепая ярость" УГА.

"Враг системно уничтожается", – коротко прокомментировал Сырский видео.

На кадрах видно, как украинские защитники разыскали вражеские цели и по точным координам уничтожили, а также подвели военную технику окупантов. О каком направлении идет речь – неизвестно.

ВСУ точными ударами уничтожили вражеские танки Т-80 и поразили Т-72 и Т-90.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал об атаках кафиров на Бахмутском направлении.

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