ВСУ точными ударами в Запорожской области уменьшили количество оккупантов и их оружия

Украинские военные во время точечных ударов по временно оккупированному Мелитополю в Запорожской области ранили более 40 оккупантов.
Украинские военные нанесли удар по Мелитополю и ранили более 40 российских оккупантов. В то же время в Бердянске уничтожен склад боеприпасов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как стало известно, в населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, Васильевка – до 25 раненых. Число погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиций зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БпЛА "Shahed -136".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели противника.
Напомним, что жителей Тернопольщины предупредили о возможных аварийных отключениях света.
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