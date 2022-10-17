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ВСУ точными ударами в Запорожской области уменьшили количество оккупантов и их оружия

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ВСУ точными ударами в Запорожской области уменьшили количество оккупантов и их оружия

Генштаб ВСУ

Украинские военные во время точечных ударов по временно оккупированному Мелитополю в Запорожской области ранили более 40 оккупантов.

Украинские военные нанесли удар по Мелитополю и ранили более 40 российских оккупантов. В то же время в Бердянске уничтожен склад боеприпасов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как стало известно, в населенном пункте Воскресенка – до 30 раненых захватчиков, Васильевка – до 25 раненых. Число погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиций зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БпЛА "Shahed -136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели противника.

Напомним, что жителей Тернопольщины предупредили о возможных аварийных отключениях света.

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