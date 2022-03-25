ВСУ удачно контратакуют позиции российских войск на подходах к Киеву — британская разведка

Российские войска также остановили продвижение в направлении Одессы.
Украинские войска вернули себе города и оборонительные позиции в восточных окрестностях Киева.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании по данным своей последней разведки.
"Украинские контратаки и отступление российских войск позволили Украине снова занять города и оборонительные позиции до 35 километров восточнее Киева. Вероятно, что украинские силы будут продолжать попытки оттеснить российские войска по северо-западной оси от Киева к аэродрому Гостомель", — говорится в сообщении.
Между тем, российские войска также остановили продвижение в направлении Одессы.
"Российские войска все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в Одессу, но их продвижение замедляется из-за проблем материально-технического обеспечения и сопротивления Украины", — добавили в министерстве.
Напомним, ВСУ удалось освободить от российских военных село Лукьяновка Киевской области.
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