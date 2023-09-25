ВСУ удалось найти слабые места в обороне россиян на юге – военный эксперт

Украинским военным удалось найти слабые места в обороне оккупантов в районе Вербового Запорожской области.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко для 24 канала.

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По его словам, это позволит украинским силам двигаться дальше по этому направлению.

"В этом есть успехи, потому что удалось найти слабые места в обороне врага как раз в районе Вербового. Таким образом, наши силы имеют возможность оттеснить противника и продвинуться дальше", — сказал Мусиенко.

По его словам, Силам обороны удалось истощить противника. После прорыва первой линии обороны последующие не столь мощны.

"Я всегда осторожен в прогнозах, но сейчас могу сказать, что нашим силам удалось добиться достаточно серьезного успеха в истощении врага, и перед нами действительно открываются перспективы", — отметил эксперт.

Мусиенко добавил, что на сегодняшний день российская армия действует несколько по-другому. По его наблюдениям, сейчас оккупанты все чаще переходят в хаотические, не очень организованные атаки.

"Они пытались обойти наши силы с флангов, устроить оцепление, но не удалось. Ходили в лобовые контратаки, но тоже успехов не имели", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Россия пытается выиграть время во время контрнаступления ВСУ. Для этого российское командование отдает приказы идти в контратаки и несет потери.

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