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ВСУ удалось заставить РФ отказаться от главной цели в Украине — Залужный

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ВСУ удалось заставить РФ отказаться от главной цели в Украине — Залужный

Фото: Getty Images

Украинским военным удалось заставить российских оккупантов отказаться от главной цели-захвата Киева.

Первый месяц войны России против Украины стал переломным.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщает Генштаб ВСУ.

По его словам, сейчас ВСУ ведут не только оборону, им удалось реализовать ряд успешных контрнаступающих действий. Во время которых защитникам Украины удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои в Херсонском направлении.

"Мы ясно понимали, что именно первый месяц будет переломным. Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели-захвата Киева", — заявил он.

Напомним, Украина укрепит границу с Беларусью вдоль всей границы Житомирской области. Укрепить границу с Беларусью в Житомирской области Украина хочет, чтобы не допустить вторжения оккупантов из этого направления.

Как сообщалось, киевская терроборона овладевает новейшим оружием от партнеров, чтобы не только остановить врага, но и идти в наступление.

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