ВСУ удалось заставить РФ отказаться от главной цели в Украине — Залужный

Украинским военным удалось заставить российских оккупантов отказаться от главной цели-захвата Киева.

Первый месяц войны России против Украины стал переломным.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщает Генштаб ВСУ.

По его словам, сейчас ВСУ ведут не только оборону, им удалось реализовать ряд успешных контрнаступающих действий. Во время которых защитникам Украины удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои в Херсонском направлении.

Также читайте Оккупанты пытались прорваться в Запорожской области — Генштаб

"Мы ясно понимали, что именно первый месяц будет переломным. Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели-захвата Киева", — заявил он.

Напомним, Украина укрепит границу с Беларусью вдоль всей границы Житомирской области. Укрепить границу с Беларусью в Житомирской области Украина хочет, чтобы не допустить вторжения оккупантов из этого направления.

Как сообщалось, киевская терроборона овладевает новейшим оружием от партнеров, чтобы не только остановить врага, но и идти в наступление.

Читайте также: