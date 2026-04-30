Война
2891
1 мин

ВСУ ударила по катерам РФ у Крымского моста: первые кадры удара (видео)

Поражены патрульный сторожевой и противодиверсионный катера.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Керченский мост

Керченский мост / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили два российских катера, которые охраняли Керченский мост.

Об этом сообщили ВМС Украины.

В результате удара были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ «Соболь» и противодиверсионный катер «Граченок». В результате удара противник понес потери.

«Эти катера являются ключевыми единицами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ, которые используются для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные за месяц поразили пять российских кораблей и катеров, нанеся флоту РФ потери на сотни миллионов долларов.

Самой дорогой целью стал ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Его стоимость оценивается по меньшей мере в 400 млн долларов. Судно получило критические повреждения и, по оценкам, больше не сможет использоваться для запуска ракет «Калибр».

