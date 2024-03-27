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ВСУ ударили дроном по складу боеприпасов РФ – под раздачу попал оккупант-сапер: видео

ВСУ ударили дроном по складу боеприпасов РФ – под раздачу попал оккупант-сапер: видео

Оккупант-сапер попал под удар украинского дрона / Фото: скриншот

Украинские бойцы атаковали склад боеприпасов врага.

Оператор беспилотника 3-го десантно-штурмового батальона 80 ОДШБр обнаружил и атаковал склад оккупантов с боеприпасами. В это время рядом находился русский солдат-сапер, также попавший под удар.

Видео опубликовала пресс-служба бригады.

"Русский сапер решил убрать с дороги противотанковые мины, но что-то пошло не так", — говорится в сообщении к видео.

Напомним, оккупант пожаловался на удар украинским дроном "Баба Яга" и показал последствия (видео).

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ВСУ атаковали с дрона склад боеприпасов РФ

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