ВСУ ударили дроном по складу боеприпасов РФ – под раздачу попал оккупант-сапер: видео

Украинские бойцы атаковали склад боеприпасов врага.
Оператор беспилотника 3-го десантно-штурмового батальона 80 ОДШБр обнаружил и атаковал склад оккупантов с боеприпасами. В это время рядом находился русский солдат-сапер, также попавший под удар.
Видео опубликовала пресс-служба бригады.
"Русский сапер решил убрать с дороги противотанковые мины, но что-то пошло не так", — говорится в сообщении к видео.
Напомним, оккупант пожаловался на удар украинским дроном "Баба Яга" и показал последствия (видео).
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