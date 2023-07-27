ВСУ ударили из минометов по скоплению россиян на фронте: видео

Пятеро вражеских пехотинцев уже никогда не вернутся домой, отмечает 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада.
Воины 60-й Отдельной механизированной Ингулецкой бригады Вооруженных сил Украины попали в скопление солдат оккупационной армии России на одном из направлений фронта.
Видео работы защитников опубликовано на странице 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады в Facebook.
"Работа минометного расчета 97 батальона 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады. "Ты же хотел земли этой, так что теперь смешайся с ней…" Пятеро вражеских пехотинцев уже никогда не вернутся домой", — говорится в сообщении под видео.
Работа минометки 97 бату 60 омИбр
Работа минометного расчета 97 батальона 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады. "Ты же хотел земли этой, и теперь смешайся с ней..." Пятеро вражеских пехотинцев уже никогда не вернутся домой.Опубликовано 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада Среда, 26 июля 2023 г.
Напомним, ВСУ кассетными боеприпасами уничтожили состав кафиров на Бердянском направлении.
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