ВСУ ударили из минометов по скоплению россиян на фронте: видео

Пятеро вражеских пехотинцев уже никогда не вернутся домой, отмечает 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада.

Воины 60-й Отдельной механизированной Ингулецкой бригады Вооруженных сил Украины попали в скопление солдат оккупационной армии России на одном из направлений фронта.

Видео работы защитников опубликовано на странице 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады в Facebook.

"Работа минометного расчета 97 батальона 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады. "Ты же хотел земли этой, так что теперь смешайся с ней…" Пятеро вражеских пехотинцев уже никогда не вернутся домой", — говорится в сообщении под видео.

Работа минометки 97 бату 60 омИбр Работа минометного расчета 97 батальона 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады. "Ты же хотел земли этой, и теперь смешайся с ней..." Пятеро вражеских пехотинцев уже никогда не вернутся домой. Опубликовано 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада Среда, 26 июля 2023 г.

Напомним, ВСУ кассетными боеприпасами уничтожили состав кафиров на Бердянском направлении.

Читайте также: