Война
2029
1 мин

ВСУ ударили "Нептунами" по заводу-производителю дронов в России: какой результат

Генштаб раскрыл результаты успешной атаки на завод «Атлант Аэро», где враг производит ударные и разведывательные БпЛА.

Ирина Лабьяк
Украинская крылатая ракета "Нептун"

Украинская крылатая ракета «Нептун» / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар ракетами «Нептун» по предприятию-производителю дронов в российском Таганроге. Также стали известны результаты поражения вражеского сторожевого корабля в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинские войска нанесли удары крылатыми ракетами «Нептун» по предприятию «Атлант Аэро» в Таганроге 19 апреля. Подтверждено уничтожение двух производственных объектов и повреждение еще четырех.

Генштаб отметил, что «Атлант Аэро» обеспечивает полный цикл работ — от проектирования до изготовления и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа «Молния», а также производит комплектующие для дронов «Орион».

Поражение этого объекта ослабляет возможности российской армии осуществлять удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

Кроме того, по результатам поражения 22 апреля в оккупированном Севастополе патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ России проекта 22460 подтверждено повреждение боевой рубки.

Напомним, в ночь на 19 апреля Силы обороны Украины атаковали ряд объектов агрессора в РФ и на оккупированных территориях, в частности предприятие «Атлант Аэро» в Таганроге. Генштаб информировал, что на заводе вспыхнул пожар. Также был поражен склад боеприпасов возле Трудового, склады материально-технических средств в районах Мангуша, Тополино, Мариуполя и Смелого, а еще цистерны с горючим в Новополтавке.

Дата публикации
Количество просмотров
2029
