ВСУ ударили по аэродрому Чернобаевки: уничтожили командный пункт армии РФ и самого командующего

ВСУ ударили по аэродрому Чернобаевки: уничтожили командный пункт армии РФ и самого командующего

Возможно, удалось также ликвидировать несколько российских генералов, сообщил Арестович.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке Херсонской области, который российские военные используют как свой командный пункт и место сбора самолетов.

Об этом Арестович сказал в видеообращении 18 марта.

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"Аэродром в Чернобаевке – это Херсонская область – который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. Вооруженные Силы Украины снова нанесли удары по аэропорту Чернобаевки и, по предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8-й общевоенной армии Южного военного округа Российской Федерации", – рассказал советник главы ОП.

"Это как раз направление, которое отвечало за ОРДЛО — создание и поставка вооруженных сил так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые на самом деле были военной машиной РФ и сейчас погибают в столкновениях с нашими военными на востоке Украины", — добавил Арестович.

"По предварительным данным, командующий этой армией погиб. Возможно, не только он, а еще несколько генералов. Информация уточняется", – сообщил советник главы президентского офиса.

Напомним, Арестович также сообщил, что воздушным силам ВСУ в сутки удалось сбить 10 летательных аппаратов российской армии.