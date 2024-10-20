ВСУ ударили по аэродрому "Липецк-2" в РФ: Генштаб подтвердил

Целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники.

Сегодня ночью силы обороны поразили военную инфраструктуру военного аэродрома "Липецк-2".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что целью на аэродроме "Липецк-2" были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники оккупантов.

По данным Генштаба, на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника.

Также Силы обороны Украины атаковали федеральное государственное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Расстояние от украинской границы до предприятия составляет 900 км.

Там россияне производили химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Также, по информации ВСУ, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.

В Генштабе подтвердили, что задача выполнила силы и средства Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Боевая работа по важным военным целям российских захватчиков продолжается", — отметили военные.

Напомним, дроны СБУ и Сил обороны поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатых веществ.

Завод является составной частью российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для ведения войны в Украине.

На этом заводе враг производит взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в частности КАБ, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

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