ВСУ ударили по аэродрому в Краснодарском крае — оттуда россияне запускают "Shahed"

После удара на объекте возник пожар.

Украина ударила по российскому аэродрому "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае России.

Об этом 6 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Приморско-Ахтарский" — это объект оперативного базирования авиационных средств. С этого аэродрома россияне запускают дроны "Shahed", постоянно атакующие Украину. Также там обслуживают российскую авиатехнику, работающую на фронте в Запорожской и Херсонской областях", — говорится в сообщении.

После удара на аэродроме слышали взрывы, вспыхнул пожар. Результаты атаки уточняются. Это была операция сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины.

Напомним, в Краснодарском крае России в ночь на 5 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Загорелся резервуар с нефтепродуктами.