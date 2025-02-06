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ВСУ ударили по аэродрому в Краснодарском крае — оттуда россияне запускают "Shahed"

ВСУ ударили по аэродрому в Краснодарском крае — оттуда россияне запускают "Shahed"

На аэродроме возник пожар после атаки беспилотников / Фото: Associated Press

После удара на объекте возник пожар.

Украина ударила по российскому аэродрому "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае России.

Об этом 6 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Приморско-Ахтарский" — это объект оперативного базирования авиационных средств. С этого аэродрома россияне запускают дроны "Shahed", постоянно атакующие Украину. Также там обслуживают российскую авиатехнику, работающую на фронте в Запорожской и Херсонской областях", — говорится в сообщении.

После удара на аэродроме слышали взрывы, вспыхнул пожар. Результаты атаки уточняются. Это была операция сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины.

Напомним, в Краснодарском крае России в ночь на 5 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Загорелся резервуар с нефтепродуктами.

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