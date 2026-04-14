ВСУ ударили по аэропорту "Донецк" ракетами SCALP, вражеские склады – все (видео)
Под прицелом ВСУ оказались места хранения вражеских ударных дронов и склады боеприпасов в Донецкой и Запорожской областях.
Силы обороны Украины провели масштабную операцию, применив крылатые ракеты SCALP и дроны для уничтожения баз российских беспилотников. В Генштабе ВСУ раскрыли детали ударов по Донецкому аэропорту и складам в двух областях.
Об этом Генштабсообщил в Сети.
Подразделения Сил обороны Украины 13 и в ночь на 14 апреля нанесли удары по ряду ключевых объектов противника.
В частности, украинские военные поразили места хранения ударных беспилотников в районе аэропорта «Донецк» на оккупированной территории Донецкой области. Атаку осуществили подразделения Воздушных сил ВСУ с применением крылатых ракет SCALP, а также управляемых авиационных бомб GBU-39.
Кроме того, с помощью украинских ударных БпЛА были поражены склады боеприпасов российских оккупантов в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, а также Урзуф и Куликовское в Донецкой области.
Информация о потерях противника и объемах нанесенного ущерба пока уточняется.
К слову, в оккупированном Мелитополе в ночь на 14 апреля прогремела серия взрывов из-за атаки беспилотников, что повлекло мощный пожар на местной электроподстанции. В результате поражения объекта часть города оказалась без света.
Этой же ночью и в оккупированном Крыму произошла масштабная атака дронов, сопровождавшаяся серией взрывов и активной работой ПВО в Симферополе, Феодосии и Керчи. Очевидцы сообщали о стрельбе из пулеметов по воздушным целям, взрывах в районе Таврической ТЭС и аэродрома «Гвардейское», где под ударом могла оказаться нефтебаза. Мощные звуки также фиксировали над морем на южном побережье.