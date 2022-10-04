ВСУ ударили по Антоновскому мосту по наводке коллаборанта Стремоусова — Братчук

По информации Братчука, все украинские ракеты попали точно в цель.

Коллаборант Кирилл Стремоусов, являющийся "заместителем" гауляйтера Херсонщины, дал наводку на Антоновский мост.

Об этом рассказал советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук в комментарии "24 каналу".

"Мы тебе благодарим, Кирилл. Все равно нужно будет отсидеть в украинской тюрьме, но может какой-то год со срока уберут. И, как говорится, Антоновский мост – опять все", – говорит спикер Одесской ОВА.

По информации Братчука, все украинские ракеты поразили точно цель и вражеская ПВО ничего не сбила. Он объяснил, что Антоновский мост важен для оккупантов, поскольку позволял перебрасывать силы из Крыма и оккупированных территорий на левом берегу Днепра – на правый.

Отметим, что сегодня в соцсетях писали о взрывах в районе Антоновского моста.

Ранее эксперт Олег Жданов назвал две причины, почему ВСУ не могут разрушить мосты одним ударом.

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