ВСУ ударили по базе оккупантов в Бердянске: Федоров рассказал детали

Каждый день на Запорожском направлении враг теряет своих военных и свою мощь.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона.

Он также рассказал о взрыве во временно оккупированном Бердянске.

"Нужно посмотреть на вчерашние события во временно оккупированном Бердянске, где были взрывы на базе отдыха "Химик". Эта база была захвачена врагами довольно давно, и там была огромная концентрация как российской живой силы, так и военной техники. Сначала враг в своих Телеграммах-каналах рассказывал, что этот взрыв — работа ПВО. Но потом от жителей начало появляться — разрушена до основания эта база отдыха, без нескольких этажей. Конечно же, достаточно существенное количество рашистов больше никогда не сможет воевать против наших Вооруженных сил Украины", — сказал он.

Напомним, в субботу, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в очередной раз раздались сильные взрывы. В небо поднялись клубы черного дыма.

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