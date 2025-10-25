ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
584
Время на прочтение
1 мин

ВСУ ударили по базе россиян в Херсонской области, где было много техники

Партизаны передали украинским военным координаты российской базы.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Оккупанты потеряли технику

Оккупанты потеряли технику

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по базе россиян в тот момент, когда там было размещено большое количество техники, требующей ремонта и обслуживания.

Об этом сообщили в «АТЕШ».

Украинские бойцы полностью уничтожили эту рембазу вместе с оборудованием и военной техникой.

Партизаны подчеркнули, что уничтожение этого объекта россиян нарушило их возможности восстанавливать технику и снова задействовать ее на фронте в Херсонской области. Это также приведет к падению боеспособности войск РФ и уменьшению количества бронетехники на этом направлении фронта.

Напомним, в Ленинградской области на железнодорожной перегоне «Строганово-Мшинская» произошел подрыв пути, в результате которого с рельсов сошел локомотив и вагоны перевозившего военный груз поезда.

Дата публикации
Количество просмотров
584
