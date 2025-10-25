- Дата публикации
ВСУ ударили по базе россиян в Херсонской области, где было много техники
Партизаны передали украинским военным координаты российской базы.
Вооруженные Силы Украины нанесли удар по базе россиян в тот момент, когда там было размещено большое количество техники, требующей ремонта и обслуживания.
Об этом сообщили в «АТЕШ».
Украинские бойцы полностью уничтожили эту рембазу вместе с оборудованием и военной техникой.
Партизаны подчеркнули, что уничтожение этого объекта россиян нарушило их возможности восстанавливать технику и снова задействовать ее на фронте в Херсонской области. Это также приведет к падению боеспособности войск РФ и уменьшению количества бронетехники на этом направлении фронта.
Напомним, в Ленинградской области на железнодорожной перегоне «Строганово-Мшинская» произошел подрыв пути, в результате которого с рельсов сошел локомотив и вагоны перевозившего военный груз поезда.