ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму: что известно об атаке

ВСУ атаковали мосты на подъездах к Крыму / © Unsplash

Реклама

В ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму. Об этом заявляет «гауляйтер» Владимир Сальдо. Он добавил, что конструкции получили повреждения, поэтому россияне проверяют мосты и уточняют их состояние.

ВСУ якобы ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму

По словам российского «руководителя» Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ сегодня ночью атаковали четыре моста — два моста через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост возле населенного пункта Ставки.

«ВСУ продолжают бить по мостам в Херсонской области. По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций», — заявил россиянин.

Реклама

Также он сообщил, что россияне за ночь якобы уничтожили 45 ударных дронов. По словам Сальдо, Силы обороны Украины концентрируют удары по транспортной инфраструктуре временно оккупированной Херсонской области.

Пока неизвестно, когда возобновят движение по этим мостам.

Атака по Крыму 11 июня: главное

Напомним, в ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов после массированной украинской атаки ракетами и более чем двумя десятками дронов.

В Севастополе под удар попала военная часть в Стрелецкой бухте, а также зафиксированы прилеты в Казачьей бухте, из-за чего часть города осталась без света. Кроме того, взрывы и пожары после прилетов и работы ПВО зафиксировали в Симферополе, Бахчисарае, Феодосии, Керчи и на аэродроме «Саки» в Новофедоровке.

Реклама

Местные жители в соцсетях возмущаются неэффективностью своей ПВО.

В Армянске повреждены два автомобильных моста (на въезде в город со стороны Херсона и на выезде в сторону Красноперекопска), а также грузовики. Из-за регулярных ударов ВСУ по сухопутным коридорам РФ на полуострове резко обострился топливный кризис.

Новости партнеров