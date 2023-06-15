ВСУ ударили по дивизии оккупантов возле Кременной: в ISW рассказали детали

Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации в районе Кременной Луганской области. Оккупантов атаковали, когда они находились в одном месте и ожидали прибытия командующего, генерал-майора Сухраба Ахмедова.

Об этом сообщили в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Российские источники утверждали, что дивизия ждала командира два часа в одном месте. По информации микроблоггеров, в результате удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих, а еще сотня получили ранения.

Этот инцидент вызвал волну негодований в России. В частности, российские блоггеры жалуются, что Ахмедов и ему подобные командиры продолжают занимать свои посты. Между тем, специалисты ISW отмечают, что не наблюдали ни одного визуального подтверждения удара или его последствий.

"Милблогеры справедливо раскритиковали неудачное решение сосредоточить большое количество российских сил в зоне действия украинского огня на столь длительное время и использовали ситуацию, чтобы повторить давнюю критику неэффективного российского командования", — говорится в отчете.

Напомним, в Украинском Генштабе сообщили, что с 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 217 910 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.

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