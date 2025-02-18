ВСУ ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ: детали от Генштаба

Накануне Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры РФ. В результате успешной операции поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Добавляется, что под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", обеспечивавшие транспортировку горючего для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок горючего для агрессора.

"Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, способствующим вооруженной агрессии РФ. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, поддерживающей незаконную войну России, будут продолжаться", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в ночь на 17 февраля дроны атаковали Краснодарский край РФ. Речь идет о деревне Ильской, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

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