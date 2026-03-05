ВСУ ударили по ключевому заводу: сколько времени Россия не сможет производить ракеты

Ракета Искандер. / © Associated Press

Реклама

Украинские военные нанесли ракетные удары «Фламинго» завод по производству ракет для комплексов «Искандер», «Ярс» и «Булава» в Воткинске, что в Удмуртской Республике. У россиян возникли проблемы с производством ракет.

Об этом сообщил эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук в комментарии «24 Канала».

Он заметил точность ударов. Благодаря этому были нанесены существенные разрушения предприятию российского оборонно-промышленного комплекса.

Реклама

По словам Лакийчука, во время атаки завода три украинских ракеты прорвали противовоздушную оборону РФ. Однако неизвестно, сколько воздушных целей было запущено с территории Украины.

«В частности, разрушен гальванический цех, где фактически формируются корпуса для баллистических ракет, в частности для „Искандеров“. Конечно, без корпуса это не ракета», — военный эксперт.

Для возобновления этих процессов на предприятии по разным оценкам требуется от полутора месяцев до полугода. Большинство экспертов склоняются к мнению, что Москва не сможет производить новые «Искандеры» как минимум 2-2,5 месяца.

Удары «Фламинго» по Воткинскому заводу

Ночью против 21 февраля была совершена атака на завод «Искандеров» в российской Удмуртии. ВСУ нанесли удары ракетами FP-5 «Фламинго».

Реклама

«Воткинский завод» имеет следующие функции: производство межконтинентальных баллистических ракет РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», баллистических ракет ЗМ-30 «Булава» для подводных лодок проекта 955А «Борей-А»; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК «Искандер-М» и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что этот завод расположен в 1400 километрах от украинской границы. По его словам, были точные атаки ракетами «Фламинго».