ВСУ ударили по ключевому заводу: сколько времени Россия не сможет производить ракеты
Ракетный завод РФ получил серьезные разрушения после удара украинскими ракетами «Фламинго».
Украинские военные нанесли ракетные удары «Фламинго» завод по производству ракет для комплексов «Искандер», «Ярс» и «Булава» в Воткинске, что в Удмуртской Республике. У россиян возникли проблемы с производством ракет.
Об этом сообщил эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук в комментарии «24 Канала».
Он заметил точность ударов. Благодаря этому были нанесены существенные разрушения предприятию российского оборонно-промышленного комплекса.
По словам Лакийчука, во время атаки завода три украинских ракеты прорвали противовоздушную оборону РФ. Однако неизвестно, сколько воздушных целей было запущено с территории Украины.
«В частности, разрушен гальванический цех, где фактически формируются корпуса для баллистических ракет, в частности для „Искандеров“. Конечно, без корпуса это не ракета», — военный эксперт.
Для возобновления этих процессов на предприятии по разным оценкам требуется от полутора месяцев до полугода. Большинство экспертов склоняются к мнению, что Москва не сможет производить новые «Искандеры» как минимум 2-2,5 месяца.
Удары «Фламинго» по Воткинскому заводу
Ночью против 21 февраля была совершена атака на завод «Искандеров» в российской Удмуртии. ВСУ нанесли удары ракетами FP-5 «Фламинго».
«Воткинский завод» имеет следующие функции: производство межконтинентальных баллистических ракет РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», баллистических ракет ЗМ-30 «Булава» для подводных лодок проекта 955А «Борей-А»; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК «Искандер-М» и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что этот завод расположен в 1400 километрах от украинской границы. По его словам, были точные атаки ракетами «Фламинго».