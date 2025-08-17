ВСУ ударили по колонне армии РФ на Курщине: тяжело ранен генерал-лейтенант

Тяжелые ранения получил генерал оккупационных войск Абачев

В ночь с 16 на 17 августа ВСУ ударили по колонне противника на трассе Рыльск – Хомутовка Курской области РФ. В результате серьезных ранений получил генерал-лейтенант Абачев.

Об этом сообщает ГУР МО.

Детали инцидента

Как стало известно, самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральную клиническую больницу имени вишневского в Москве.

"В результате ранений Абачеву ампутирована рука и нога", - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины в очередной раз напомнило, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие. Военным преступникам не спрятаться ни на украинской, ни на русской земле.

