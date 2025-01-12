ВСУ ударили по командному пункту окупантов в Донецкой области: детали от Генштаба

Сегодня, 12 января, ВСУ нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Эта операция — продолжение серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника. Слава Украине!", — отметили в Генштабе.

Напомним, общие боевые потери российских окупантов на утро 12 января составили 808 250 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1750 захватчиков.

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