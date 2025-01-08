ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ: детали от Генштаба

Сегодня, 8 января, ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Он расположен в городе Харцызск Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в том числе жителей Курахового. Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц", — подробно сообщили в ведомстве.

Ранее Третья штурмовая показала ликвидацию вражеской пехоты сбросами с дронов.

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