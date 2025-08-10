ТСН в социальных сетях

ВСУ ударили по командному пункту армии РФ в Херсонской области: Генштаб назвал потери врага

В командном пункте РФ вблизи Олешек уничтожено около 25 окупантов. Еще немало ранено.

Катерина Сердюк
ВСУ ударили по командному пункту армии РФ в Херсонской области: Генштаб назвал потери врага

ВСУ ударили по командному пункту российских войск вблизи Олешек Херсонской области. Ликвидировано 25 окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Детали поражения РФ в Херсонской области

Как отмечается в сообщении, высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона окупантов в районе Олешек.

Предварительно благодаря успешной атаке уничтожено около 25 окупантов. По меньшей мере 11 получили ранения.

Разведка сообщила, что среди бойцов РФ, которые отправились на «концерт в Кобзон»:

  • командир

  • начальник штаба

  • начальник инженерной службы

  • командир одного из взводов батальона.

«У кафиров никогда не будет покоя на нашей земле! Борьба продолжается!», — отметили в Генштабе.

Ранее ВСУ уничтожили командира одного из подразделений российской армии, руководившего наступательными действиями на Харьковском направлении. Так, украинские защитники ликвидировали полковника Лебедева - командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ.

Именно Лебедев непосредственно командовал штурмовыми операциями на Великобурлукском направлении. Этот участок фронта остается одним из самых горячих. Российское командование пыталось прорвать оборону ВСУ, привлекая к атакам опытные подразделения.

