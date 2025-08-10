- Дата публикации
ВСУ ударили по командному пункту армии РФ в Херсонской области: Генштаб назвал потери врага
В командном пункте РФ вблизи Олешек уничтожено около 25 окупантов. Еще немало ранено.
ВСУ ударили по командному пункту российских войск вблизи Олешек Херсонской области. Ликвидировано 25 окупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Детали поражения РФ в Херсонской области
Как отмечается в сообщении, высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона окупантов в районе Олешек.
Предварительно благодаря успешной атаке уничтожено около 25 окупантов. По меньшей мере 11 получили ранения.
Разведка сообщила, что среди бойцов РФ, которые отправились на «концерт в Кобзон»:
командир
начальник штаба
начальник инженерной службы
командир одного из взводов батальона.
«У кафиров никогда не будет покоя на нашей земле! Борьба продолжается!», — отметили в Генштабе.
Ранее ВСУ уничтожили командира одного из подразделений российской армии, руководившего наступательными действиями на Харьковском направлении. Так, украинские защитники ликвидировали полковника Лебедева - командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ.
Именно Лебедев непосредственно командовал штурмовыми операциями на Великобурлукском направлении. Этот участок фронта остается одним из самых горячих. Российское командование пыталось прорвать оборону ВСУ, привлекая к атакам опытные подразделения.