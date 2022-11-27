ВСУ ударили по объекту оккупантов в Сватово: там находились 70 захватчиков

Подтверждено поражение вражеского объекта в районе Сватово 25 ноября.
Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на фронте.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 27 ноября.
Так, местные больницы Щастинского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Оккупанты вынуждены проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск.
Подтверждено поражение вражеского объекта в районе Сватового 25 ноября этого года. Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Ранее министр обороны Эстонии заявил, что военная мощь РФ еще не сильно ослаблена войной против Украины.
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