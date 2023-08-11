ВСУ ударили по оккупантам из авиации и артиллерии: подробности от Генштаба

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 34 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Степного, Константиновки, Поповки и Александровки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Клюсы, Елино, Блешня, Карповичи Черниговской области; Заречье, Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелка, Охримовка и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и южнее Новоселовской Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макеевки, Невского, Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области.

На Бахмутском направлении в противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. В районе указанного населенного пункта нанес авиационный удар.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.