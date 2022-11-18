ВСУ ударили по оккупантам на Кинбурнской косе и нанесли им потери возле Олешек — ОК "Юг"

Силы обороны дают хорошую порку захватчикам уже на левом берегу Днепра.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задачи на юге 18 ноября, в том числе нанесли удар по российским войскам на Кинбурнской косе.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане", — говорится в заявлении.

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Так, было "демилитаризовано" семь российских захватчиков и две единицы автобронетехники. Пункт базирования разрушен.

На левобережье Днепра предварительно потери россиян составляют 26 членов личного состава и два танка возле Олешек.

Напомним, в Сети распространяли информацию об освобождении Кинбурнской косы и Олешек на левом берегу Херсона, однако в ОК "Юг" эту информацию не подтвердили.

Однако в ОК "Юг" информировали, что российские войска в Херсонской области отступают на 15-20 км вглубь от обустроенных позиций на левом берегу Днепра. Захватчики убегают от обстрелов ВСУ, однако те берут под огневой контроль пути поставок техники и врага.

Ракетная атака на Украину, ад на фронте и интриги по Херсонщине – Сергей Кузан

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