ВСУ ударили по оккупированному острову Змеиный: уничтожен вражеский ЗРК "Стрела-10"

Украинские военные нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный.

В результате удара был уничтожен зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Стрела-10".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", – говорится в сообщении. Потери оккупантов уточняются.

Общие вражеские потери в сутки составляют: один танк, четыре единицы автомобильной техники (в том числе две бронированные) и 16 оккупантов.

На юге россияне пытались продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имели и понесли существенные потери.

За прошедшие сутки Одесщину атаковали 3 крылатых ракеты. Было зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.

Напомним, что за минувшие сутки, 26 апреля, украинские военные уничтожили семь воздушных целей оккупантов.

Читайте также: