ВСУ ударили по поезду с горючим армии РФ на Запорожье: яркие кадры
Украинские бойцы ударили по российскому поезду на Запорожье, который перевозил цистерны с горючим. Яркая детонация говорит сама за себя.
В Молочанске возле временно оккупированного Токмака Запорожской области дроны ВСУ отработали по поезду захватчиков с несколькими цистернами с топливом. В Сети показали эффектные кадры поражения вражеской техники.
Об этом написал активист Сергей Стерененко.
«Неизвестные добрые люди из Сил обороны остановили подвижной состав с горючим, а Ронины из 65-й ОМБр доделали работу — вашими дронами подожгли цистерны. Выглядело это просто прекрасно!» — написал он.
Стерненко добавил, что поразить поезд FPV-дронами удалось, потому что ребятам поставляют специализированные средства, рассчитанные на большие дистанции.
Ликвидация вражеской техники — совместная операция спецподразделения Нацгвардии «Лазар», центра А СБУ, ГУР МО и ракетной бригады ОК «Восток».
«Ну и бонусом объективный контроль от ка****в», — подписал дальнейшие кадры активист.
Ранее высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупаентов в районе Олешек на Херсонщине.
Предварительно благодаря успешной атаке уничтожено около 25 оккупантов. По меньшей мере еще 11 получили ранения.
Разведка сообщила, что среди бойцов РФ, которые отправились на «концерт к Кобзону»:
командир
начальник штаба
начальник инженерной службы
командир одного из взводов батальона