Война
414
1 мин

ВСУ ударили по поезду с горючим армии РФ на Запорожье: яркие кадры

Украинские бойцы ударили по российскому поезду на Запорожье, который перевозил цистерны с горючим. Яркая детонация говорит сама за себя.

Катерина Сердюк
Удар по поезду РФ с несколькими цистернами с топливом

В Молочанске возле временно оккупированного Токмака Запорожской области дроны ВСУ отработали по поезду захватчиков с несколькими цистернами с топливом. В Сети показали эффектные кадры поражения вражеской техники.

Об этом написал активист Сергей Стерененко.

«Неизвестные добрые люди из Сил обороны остановили подвижной состав с горючим, а Ронины из 65-й ОМБр доделали работу — вашими дронами подожгли цистерны. Выглядело это просто прекрасно!» — написал он.

Стерненко добавил, что поразить поезд FPV-дронами удалось, потому что ребятам поставляют специализированные средства, рассчитанные на большие дистанции.

Ликвидация вражеской техники — совместная операция спецподразделения Нацгвардии «Лазар», центра А СБУ, ГУР МО и ракетной бригады ОК «Восток».

«Ну и бонусом объективный контроль от ка****в», — подписал дальнейшие кадры активист.

Удар по поезду РФ на Запорожье

Ранее высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупаентов в районе Олешек на Херсонщине.

Предварительно благодаря успешной атаке уничтожено около 25 оккупантов. По меньшей мере еще 11 получили ранения.

Разведка сообщила, что среди бойцов РФ, которые отправились на «концерт к Кобзону»:

  • командир

  • начальник штаба

  • начальник инженерной службы

  • командир одного из взводов батальона

