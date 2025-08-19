ВСУ ударили по поезду с горючим армии РФ на Запорожье: яркие кадры

Удар по поезду РФ с несколькими цистернами с горючим

В Молочанске возле временно оккупированного Токмака Запорожской области дроны ВСУ отработали по поезду захватчиков с несколькими цистернами с топливом. В Сети показали эффектные кадры поражения вражеской техники.

Об этом написал активист Сергей Стерененко.

«Неизвестные добрые люди из Сил обороны остановили подвижной состав с горючим, а Ронины из 65-й ОМБр доделали работу — вашими дронами подожгли цистерны. Выглядело это просто прекрасно!» — написал он.

Стерненко добавил, что поразить поезд FPV-дронами удалось, потому что ребятам поставляют специализированные средства, рассчитанные на большие дистанции.

Ликвидация вражеской техники — совместная операция спецподразделения Нацгвардии «Лазар», центра А СБУ, ГУР МО и ракетной бригады ОК «Восток».

«Ну и бонусом объективный контроль от ка****в», — подписал дальнейшие кадры активист.

Удар по поезду РФ на Запорожье

Ранее высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупаентов в районе Олешек на Херсонщине.

Предварительно благодаря успешной атаке уничтожено около 25 оккупантов. По меньшей мере еще 11 получили ранения.

Разведка сообщила, что среди бойцов РФ, которые отправились на «концерт к Кобзону»: